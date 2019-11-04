Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Проект в соцсетях

Проект в соцсетях
04.11.2019 / 16:26
Текст: Сергей Бабкин

На Землю прольется мощный метеорный дождь

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Почти весь ноябрь москвичи смогут наблюдать потрясающее небесное явление - метеорный поток Леониды.

Звездный дождь прольется на Землю с 6 по 30 ноября, сообщает пресс-служба Московского планетария. Поток Леониды назван так в честь созвездия Льва. Леониды - это часть остатков кометы 55P/Темпеля - Туттля. Каждые 33 она совершает оборот вокруг Солнца.                                    

Стало известно, каких животных любят выкидывать москвичи

Наблюдатель увидит потоки белых и быстрых метеоров. Интенсивность этого потока меняется из года в год. В зависимости от этого на Землю проливаются звездные дожди, ливни. Бывают и штормы.

Шторм, например, был в 1966-м, когда за час выпадало до 10 тысяч метеоров. А в этот год ожидается, скорее, дождь. В ночь пика 2019-го (это будет 18 ноября) ожидается примерно 15 метеоров в час. К тому же есть опасение, что наблюдения затруднит убывающая Луна.

Присоединяйтесь к нашему проекту в соцсетях
Присоединяйтесь к нашему проекту в соцсетях