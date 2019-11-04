На Землю прольется мощный метеорный дождь

Почти весь ноябрь москвичи смогут наблюдать потрясающее небесное явление - метеорный поток Леониды.

Звездный дождь прольется на Землю с 6 по 30 ноября, сообщает пресс-служба Московского планетария. Поток Леониды назван так в честь созвездия Льва. Леониды - это часть остатков кометы 55P/Темпеля - Туттля. Каждые 33 она совершает оборот вокруг Солнца.

Наблюдатель увидит потоки белых и быстрых метеоров. Интенсивность этого потока меняется из года в год. В зависимости от этого на Землю проливаются звездные дожди, ливни. Бывают и штормы.

Шторм, например, был в 1966-м, когда за час выпадало до 10 тысяч метеоров. А в этот год ожидается, скорее, дождь. В ночь пика 2019-го (это будет 18 ноября) ожидается примерно 15 метеоров в час. К тому же есть опасение, что наблюдения затруднит убывающая Луна.