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04.11.2019 15:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин и Патриарх Кирилл посетили выставку "Память поколений"

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили в Манеже выставку "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

Путин был впечатлен увиденным и позже заявил, что восхищен уникальным талантом каждого автора.

Вместе с главой государства и предстоятелем РПЦ экспозицию осмотрели министр культуры Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, митрополит Псковский и Порховский Тихон, глава Патриаршего совета по культуре.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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В Манеже представлены произведения художников, скульпторов и фотографов из 44 музеев и галерей из более чем 30 городов страны.

На выставку также привезли реликвию - образ святителя Николая Чудотворца, написанный в начале XVII века. Икону передали в 1897 году экипажу яхты "Царевна" императрицы Марии Федоровны, затем она была на императорской яхте "Штандарт" Николая II. С начала 30-х годов прошлого века святыня находилась в Санкт-Петербургском Николо-Богоявленском морском соборе.

Президент и Патриарх подошли к иконе, а затем осмотрели макет нового мемориального комплекса, который появится под Ржевом на месте боев 1942-1943 года в память о солдатах ВОВ.

"Каждая третья картина реставрировалась специально к выставке и каждая третья картина никогда не выставлялась в Манеже", - рассказал Мединский. Он обратил внимание президента на такие известные полотна как картина Аркадия Пластова "Фашист пролетел", "Фронтовая дорога" Юрия Пименова, портрет героя СССР Александра Осипенко (художника Петра Кончаловского), пейзаж "Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года" Александра Дейнеки, скульптуру Евгения Вучетича "Последний бой генерала Ефремова".

Фото: Официальная страница Дмитрия Медведева в Facebook
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Позже, вручая награды в Кремле, президент высоко оценил выставку. "Сейчас мы готовимся отметить священную для нас дату - 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, - сказал он. - Масштаб экспозиции безусловно впечатляет, а представленные произведения наполнены глубокой духовной силой народа, одержавшего великую Победу".

"Восхищает уникальный талант каждого автора, то, что все они через годы и поколения смогли передать героизм и жертвенность этого беспримерного подвига", - заключил глава государства.

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