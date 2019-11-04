В Москве может быть побит температурный рекорд

В Москве 5 ноября ожидается рекордное потепление. Синоптики обещают температуру воздуха +11...+12 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, прежний максимум для 5 ноября в столице был зафиксирован в 1922 и 2013 годах, когда температура поднялась до + 10,3 градуса. По данным метеорологов, если прогноз оправдается, рекорд будет побит.

Отметим, что сегодня в столице воздух прогреется до +6...+8 градусов. Такая погода выше нормы более чем на градус.