В праздничный день в Москве будет тепло и временами дождливо

Сегодня днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Временами будут идти дожди, а воздух прогреется до +10. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, температура воздуха в регионе будет колебаться от +6 до +10 градусов. Но из-за влажности и ветра до 12 м/с комфортность снизится, поэтому будет казаться, что воздух не прогрелся выше +6...+8. Временами ожидаются дожди. Атмосферное давление в середине дня составит 741 мм рт. ст.

Кстати, максимальная температура воздуха в этот день была установлена в 1938 году, когда воздух прогрелся до +11,9 градуса. А минимальная температура для четвертого ноября зафиксирована в 1882 году, когда было 16 градусов мороза.