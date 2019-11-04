" Сергей Лазо против Василия Завойко " - так называлась публикация в августовском номере "Родины", посвященном 165летию героической обороны Петропавловска. В 1908 году во Владивостоке был установлен памятник герою Крымской войны, в 1945 году его снесли, а на адмиральском пьедестале установили памятник герою Гражданской...

Будет ли покончено с исторической несправедливостью, столкнувшей двух выдающихся соотечественников? - этот вопрос "Родина" задала губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. С ним встретился наш дальневосточный корреспондент Александр Ярошенко. Вот ответ губернатора:

- Спасибо вашему журналу за поднятую тему. Имя Василия Степановича Завойко для России знаковое. Он руководил обороной Петропавловска-Камчатского, во время Крымской войны. И та оборона действительно была героическая. Он один из начинателей освоения Тихоокеанского побережья нашей страны.

То, что на месте его памятника во Владивостоке поставили памятник Сергею Лазо - это исторический хаос, который часто встречается. Но памятник Сергею Лазо - это история, которая не переписывается.

Думаю, что мы исправим несправедливость, найдем во Владивостоке достойное место для увековечивания памяти адмирала Завойко.

Дам поручение краевому департаменту культуры, чтобы они детально проработали этот вопрос. А "Родине" еще раз говорю спасибо за верно поднятую тему.