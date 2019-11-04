В Приморье семьи погибших на танкере "Залив Америки" получат по 1 млн

Компания-судовладелец танкера "Залив Америка", где, как предполагается, произошел взрыв газовоздушной смеси, выплатит семьям погибших до 10 ноября по 1 миллиону рублей, сообщается на сайте компании "Наяда", которой принадлежит судно.

Помимо этого, судовладелец возьмет на себя все расходы по организации погребения моряков.

Также отмечается, что жизни членов экипажа застрахованы на сумму 300 тысяч рублей, ответственность судовладельца за гибель моряков - на 30 тысяч долларов на каждого члена экипажа судна. Страховые суммы будут выплачены семьям погибших через страховую компанию по завершении расследования.

Судовладелец подчеркивает, что в момент аварии никаких ремонтных работ на танкере не велось. В мае 2019 года судно прошло очередной ремонт.

Напомним, взрыв на танкере "Залив Америка" произошел в субботу утром в заливе Находка близ мыса Астафьева. Пожара и разлива нефтепродуктов не было. Погибли два человека, еще одного взрывной волной выбросило в море.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ по факту взрыва возбудило уголовное дело. Оно расследуется по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".

Нефтеналивной танкер "Залив Америка" построен в 1989 году в Дании. Имеет двойной корпус, может перевозить любой вид нефтепродуктов. Порт приписки - Находка.