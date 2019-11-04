В Нижнем Новгороде нашли тело пропавшей девушки

В Нижнем Новгороде нашли тело 21-летней девушки, которая 30 октября этого года ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по области.

Ее обнаружили сегодня утром в лесу за Сормовским кладбищем около выезда из города. При осмотре телесных повреждений криминального характера следователи не обнаружили. Чтобы установить причины смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Расследование уголовного дела, ранее возбужденного по части 1 статьи 105 УК России "Убийство", продолжатся. Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагедии.