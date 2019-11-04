В Удмуртии замминистра культуры задержали за взятку

В Удмуртии задержали заместителя министра культуры. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

По версии следствия, чиновник потребовал взятку с бизнесмена, который заключил договор с одним из учреждений культуры, "за способствование исполнению и пролонгации договора поставки". Сумма должна была составить определенный процент от договора.

1 ноября 2019 года сотрудники УФСБ задержали его при получении второй части взятки в 280 тысяч рублей.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по пункту "в" части 5 статьи 290 УК России "Получение взятки в крупном размере". Задержанному предъявлено обвинение, сейчас он находится под стражей.