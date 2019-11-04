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04.11.2019 20:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сувениры и блюда народов мира: Как Калининград отметил 4 ноября

Текст: Алексей Михайлов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жители Калининграда отметили День народного единства на 15-ти творческих площадках в Доме искусств. Там можно было увидеть сувениры, блюда народов мира, игрушки и картины ручной работы. Их авторами стали представители различных культурах диаспор и национальных автономий.

В этот же день совместно с Управлением федеральной миграционной службы России по Калининградской области муниципалитет провел акцию по вручению паспортов гражданина Российской Федерации. Главный документ, удостоверяющий личность, на сцене Дома искусств из рук главы Калининграда и председателя горсовета сегодня получили 10 калининградских школьников.

Фото: iStock
В День народного единства мурманчане сыграли в юкигассен

Накануне на улице профессора Баранова организовали фестиваль народного творчества и флешмоб "Мы едины", для гостей праздника выступил оркестр Балтийского флота и группа "Черные береты". Череду праздничных мероприятий продолжила акция "Надень народное" во Фридландских воротах. Основная масса событий, приуроченных к Всероссийской акции "Ночь искусств", прошла 3 ноября под традиционным девизом "Искусство объединяет". Всего в "Ночи искусств" в этом году приняли участие 26 площадок, в том числе 12 - в Калининграде (музеи, театры, концертные организации, ДШИ), и 14 - в других муниципалитетах области.

Мероприятия в честь праздника в городских округах будут проходить до 7 ноября. Для гостей подготовлена обширная программа: музейные экскурсии, масштабные концертные программы, любительские и профессиональные спектакли, виртуальные выставки.

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