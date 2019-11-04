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Рубрика: В мире

Республика Кипр подала заявку на вступление в Шенгенскую зону

Текст: Константин Волков

Республика Кипр (греческая часть острова) подала заявку на вступление в Шенгенскую зону в сентябре 2020 года. Об этом заявил 4 ноября министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис.

Фото: Pixabay
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По его словам, теперь в Никосии ожидают, что ЕС приступит к рассмотрению заявки, которое будет проходить в пять этапов. Заявка, по его словам, подана "исходя из соображений безопасности".

Также Христодулидис отметил, что уже попросил Брюссель определить, каким образом власти Кипра смогут получать внутреннюю информацию из ЕС, чтобы иметь возможность контролировать въезд в республику, не допуская, по возможности, лиц, находящихся в различного рода черных списках.

Республика Кипр состоит в ЕС с 2004 года, в зоне евро - с 2008 года.

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