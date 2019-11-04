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04.11.2019 14:31
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Стартующее в Шанхае ЭКСПО придаст импульс мировой экономике

Второе Китайское международное импортное ЭКСПО (China International Import Expo, CIIE) откроется в Шанхае 5 ноября. Это событие привлекает большое внимание мировой общественности. Нынешнее ЭКСПО станет более масштабным по сравнению с предыдущим, как по площади, так и по количеству участвующих стран и предприятий. В нем примут участие более 3000 компаний более чем из 150 стран и регионов мира, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая.

Формат мероприятий нынешнего ЭКСПО станет более разнообразным, поскольку в контексте растущего давления на мировую экономику все больше зарубежных производителей активно стремятся выйти на китайский рынок.

Китайское международное импортное ЭКСПО стало своеобразным "флюгером", указывающим направление политики открытости Китая внешнему миру. Год назад, на полях 1-го ЭКСПО председатель КНР Си Цзиньпин объявил о ряде новых мер по расширению внешней открытости. Сегодня все эти меры были в полной мере реализованы на практике: от сокращения "негативного" списка для иностранных инвестиций до принятия нового закона об иностранных инвестициях; от открытия новой территории Шанхайской экспериментальной зоны свободной торговли до введения пилотной системы регистрации для площадки в секторе научно-технологических инноваций.

Китай всегда выполняет свои обещания по расширению открытости, практическими действиями защищая мультилатерализм и глобальной порядок свободной торговли. Согласно докладу "Ведение бизнеса-2020" (Doing Business-2020), Китай поднялся в рейтинге на 15 позиций по сравнению с прошлым годом, заняв 31-е место среди 190 экономик мира. Наряду с этим, на фоне всемирного спада приток прямых иностранных инвестиций в экономику Китая в первом полугодии 2019 года достиг 73 миллиардов долларов. Благодаря этому Китай по-прежнему остается на втором месте по объемам притока иностранного капитала в мире.

На фоне факторов нестабильности в мировой экономике международное сообщество должно укреплять сотрудничество и совместными усилиями преодолеть вызовы и трудности, ведь сегодня это важнее, чем когда-либо прежде. Предстоящее ЭКСПО, безусловно, будет способствовать развитию международной торговли, придаст новый импульс развитию мировой экономики, а также будет содействовать совместному формированию мировой экономики открытого типа на основе инноваций и толерантности.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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