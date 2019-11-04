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04.11.2019 14:21
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Студенческий трюк помог врачам освободить язык мальчика из бутылки

Текст: Наталья Панасенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Любопытный медицинский случай описывается в последнем номере European Journal of Anesthesiology. В одной из детских больниц Ганновера (Германия) врачи неотложной помощи безболезненно извлекли язык мальчика из бутылки, используя старый добрый студенческий трюк.

Неудача выглядела смешно, но опасно для жизни: семилетний мальчик, увлекшись желанием выпить виноградный сок до последней капли, засунул язык в горлышко бутылки. Под давлением язык ребенка раздуло, и он не смог вытащить его обратно.

В отделении неотложной помощи врачи Кристоф Эйх и Симона Арндт освободили мальчика с помощью простого трюка, которым пользовались в студенческие годы.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
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Когда нужно было открыть бутылку вина, а штопора под рукой не было, использовались тонкий медицинский катетер и пустой стерильный шприц.

Вспомнив об этом трюке, врачи осторожно протолкнули пластиковый катетер между языком и горлышком бутылки и ввели 60 миллилитров воздуха. Избыточного давления было достаточно, чтобы высвободить язык, к этому времени уже сильно распухший. Мальчик оставался в клинике еще 24 часа, но поскольку никаких побочных эффектов зафиксировано не было, его отпустили домой. Спустя две недели сошел и синяк на языке.

Метод избыточного давления, по словам Эйха, прост, эффективен и безопасен, в отличие от местной анестезии или общей. Конечно, прежде чем его использовать, врачи предпринимали и традиционные способы - безуспешно пытались смазать край бутылки и уменьшить предполагаемый вакуум. Наконец медики готовились отрезать дно бутылки или просверлить в ней отверстие для сброса давления. Как оказалось, идея с катетером и шприцем оказалась самой эффективной и безопасной.

Общество Здоровье
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