Трамп похвастался хорошими отношениями с Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп назвал свои отношения с Россией, Украиной и Китаем "очень хорошими". Об этом он заявил в воскресенье, выступая перед журналистами возле Белого дома.

По словам американского лидера, люди не понимают, что он может ладить с другими государствами, пишет ТАСС. Отвечая на вопрос о поддержке Киева, Трамп заявил, что она также "очень хорошая".

Напомним, ранее глава Белого дома, критикуя Хиллари Клинтон, напомнил, что его называли "большим любителем России" и признался в любви к россиянам.