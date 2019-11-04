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Рубрика: В мире

Трамп похвастался хорошими отношениями с Россией и Украиной

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Президент США Дональд Трамп назвал свои отношения с Россией, Украиной и Китаем "очень хорошими". Об этом он заявил в воскресенье, выступая перед журналистами возле Белого дома.

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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По словам американского лидера, люди не понимают, что он может ладить с другими государствами, пишет ТАСС. Отвечая на вопрос о поддержке Киева, Трамп заявил, что она также "очень хорошая".

Напомним, ранее глава Белого дома, критикуя Хиллари Клинтон, напомнил, что его называли "большим любителем России" и признался в любви к россиянам.

В мире США Дональд Трамп
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