Уточнены лица, чьи голоса не будут учитываться при сделке в АО и ООО

При голосовании на собраниях акционеров и участников хозяйственных обществ по крупным сделкам не будут учитываться голоса как прямо заинтересованных лиц, так и всех лиц, которые им подконтрольны. Закон с поправками в законы об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью подписал президент Владимиром Путиным. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Заинтересованными считаются лица, если они, их супруги, родители, дети, братья и сестры, усыновители и усыновленные, а также подконтрольные им лица участвуют в сделке или являются ее выгодоприобретателем, либо контролируют юрлицо-участника сделки или занимают в нем должности в органах его правления.