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04.11.2019 16:49
Рубрика: В мире

В Ереване произошел пожар рядом с российской авиабазой

Текст: Константин Волков

В Ереване на аэродроме Эребуни, расположенном в южной части города, произошел пожар рядом с российской авиабазой. Об этом сообщила 4 ноября пресс-служба Южного военного округа.

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При этом пожар, начавшийся на крыше одного из ангаров аэропорта, не затронул сооружения, относящиеся к российской военной базе, которая "продолжает выполнять свои задачи в штатном режиме".

На месте работают 10 пожарных расчетов МЧС Армении, возгорание локализовано.

Российская авиабаза, входящая в состав 102-й военной базы ВС РФ на территории Армении, располагается в аэропорту Эребуни с 1996 года.

В мире экс-СССР Армения Власть Безопасность Армия
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