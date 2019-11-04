В Ереване произошел пожар рядом с российской авиабазой

В Ереване на аэродроме Эребуни, расположенном в южной части города, произошел пожар рядом с российской авиабазой. Об этом сообщила 4 ноября пресс-служба Южного военного округа.

При этом пожар, начавшийся на крыше одного из ангаров аэропорта, не затронул сооружения, относящиеся к российской военной базе, которая "продолжает выполнять свои задачи в штатном режиме".

На месте работают 10 пожарных расчетов МЧС Армении, возгорание локализовано.

Российская авиабаза, входящая в состав 102-й военной базы ВС РФ на территории Армении, располагается в аэропорту Эребуни с 1996 года.