В Нью-Йорке отметили День народного единства

В Нью-Йорке более 200 человек приняли участие в гуляньях, посвященных Дню народного единства. Праздник прошел в воскресенье на Таймс-сквер, где звучали песни и национальная музыка народов, населяющих Россию.

Под знаменитую "Калинку", а также украинские, белорусские, цыганские и другие песни танцевали как бывшие соотечественники, так и туристы из разных стран мира, оказавшиеся в это время в центре Нью-Йорка, пишет ТАСС.

"Каждый год мы отмечаем этот праздник, потому что это веселье, дружба и красота", - заявила один из организаторов Дня народного единства в Нью-Йорке вице-президент общества "Русская молодежь Америки" Марина Иванникова. Она также отметила активность местной русскоязычной молодежи, которая не только оказывает помощь ветеранам и старикам, но и проводит "Бессмертный полк", организует множество других праздников.

Отметим, что гулянья в честь Дня народного единства проводятся в Нью-Йорке с 2014 года.