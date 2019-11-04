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День народного единства стал важным праздником для 70 процентов россиян
День народного единства стал важным праздником для 70 процентов россиян
04.11.2019 05:09
Рубрика: В мире

В Нью-Йорке отметили День народного единства

В Нью-Йорке более 200 человек приняли участие в гуляньях, посвященных Дню народного единства. Праздник прошел в воскресенье на Таймс-сквер, где звучали песни и национальная музыка народов, населяющих Россию.

Фото: Валерий Шустов/ РИА Новости
День народного единства стал важным праздником для 70 процентов россиян

Под знаменитую "Калинку", а также украинские, белорусские, цыганские и другие песни танцевали как бывшие соотечественники, так и туристы из разных стран мира, оказавшиеся в это время в центре Нью-Йорка, пишет ТАСС.

"Каждый год мы отмечаем этот праздник, потому что это веселье, дружба и красота", - заявила один из организаторов Дня народного единства в Нью-Йорке вице-президент общества "Русская молодежь Америки" Марина Иванникова. Она также отметила активность местной русскоязычной молодежи, которая не только оказывает помощь ветеранам и старикам, но и проводит "Бессмертный полк", организует множество других праздников.

Отметим, что гулянья в честь Дня народного единства проводятся в Нью-Йорке с 2014 года.

В мире США Общество Ежедневник Праздники Празднование Дня народного единства
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