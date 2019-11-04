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04.11.2019 14:42
Рубрика: В мире

В Шанхае прошел показ документального фильма разрешения 8K

Текст: Петр Орехов

В Международном информационном хабе Медиакорпорации Китая в Шанхае 3 ноября впервые прошла демонстрация документального фильма высокого разрешения 8K под названием "Город магнолий", а также уникальное световое шоу, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Документальный фильм высокого разрешения 8K "Город магнолий" подготовлен Медиакорпорацией Китая. В нем рассказывается о неповторимом своеобразии Шанхая, стремлениях города к открытости, инновациям и инклюзивности.

Световое шоу "Дыхание Китая", выполненное в традиционном стиле, продемонстрировало богатую китайскую культуру, прекрасную природу и древние обычаи китайской нации.

Вторая часть светового шоу на тему документального фильма "Город магнолий" показала знаковые сооружения Шанхая как соцветие магнолии. В нем отразилась идея 70-летнего развития города и его прекрасная жизнь, а также приоритеты в развитии - стремление к превращению в мировой финансово-экономический, торговый, транспортный и инновационный центр.

Фильм и световое шоу, подготовленные Медиакорпорацией Китая, приурочены к проведению второй Китайской международной импортной выставки.

В мире Восточная Азия Китай
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