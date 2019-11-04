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Василию Лановому вызвали в театр "скорую"

Новости
    04.11.2019, 15:09
Текст:   Олег Усков

85-летнему Народному артисту СССР Василию Семеновичу Лановому, которому стало плохо во время спектакля "Последние луны" в театре Вахтангова, вызвали "скорую". Спектакль пришлось прервать.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Семчев прокомментировал информацию о своей госпитализации с приступом

Сообщается, что прибывшие специалисты осмотрели актера на месте, и госпитализация ему не потребовалась.

Как сам актер рассказал "Вечерней Москве", у него резко подскочило давление. Но теперь все хорошо.

"Почувствовал недомогание, давление повысилось. Слава богу, "скорая" прибыла вовремя, мне оказали первую помощь", - сообщил Лановой. Заверяя, что сейчас уже чувствую себя отлично и готов продолжить работать.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года. Сниматься начал в пятидесятые. Среди работ: "Аттестат зрелости", "Павел Корчагин" 1965-го года - титульная роль, "Алые паруса" (Грей), знаменитый эпизод в "Полосатом рейсе" - про группу в полосатых купальниках, "Война и мир", "Анна Каренина", "Солярис", "Семнадцать мгновений весны".

Напомним, что весной появлялись сообщения о госпитализации артиста, которые Лановой опроверг, назвав их "сумасшествием".

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