Постановление министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области от 21 октября 2019 года № 39 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Рязанской области за III квартал 2019 года"

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона Рязанской области "О прожиточном минимуме в Рязанской области" министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в Рязанской области за III квартал 2019 года:

на душу населения - 10 123 рубля,

для трудоспособного населения - 10 953 рубля,

для пенсионеров - 8 416 рублей

для детей - 10 025 рублей.

Министр В.С.Емец

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