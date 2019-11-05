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5 ноября 2019 г.

Постановление правительства Республики Бурятия от 31 октября 2019 года № 586 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Бурятия за III квартал 2019 года"

Дата подписания 31 октября 2019 г.
Опубликован 5 ноября 2019 г.

Во исполнение Закона Республики Бурятия от 25.12.1997 № 634-I "О прожиточном минимуме в Республике Бурятия" Правительство Республики Бурятия постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Республике Бурятия по ценам за III квартал 2019 года в расчете на душу населения - 11631 руб., для трудоспособного населения - 12109 руб., пенсионеров - 9190 руб. (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации"), детей - 12104 руб.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Республики Бурятия И.Зураев

 

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