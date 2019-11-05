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05.11.2019 11:58
Рубрика: Спорт

"Челси" - "Аякс". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Текст: Дмитрий Сосновский
Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости
Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости

Сегодня стартует четвертый тур группового турнира Лиги чемпионов, а значит, нас ждёт немало ярких матчей в исполнении лучших футбольных клубов Европы.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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В числе многообещающих вывесок - лондонская встреча "Челси" и "Аякса".

Команды уже встречались в прошлом туре, и нидерландский клуб на своём поле уступил с минимальным счётом.

Причём это поражение - пока единственное для полуфиналистов прошлого сезона, до этого отметившихся двумя разгромными победами: над "Лиллем" дома и над "Валенсией" - на выезде.

У "Челси" тоже шесть очков: французскую команду подопечные Фрэнка Лэмпарда одолели тоже - правда, с более скромным счётом - 2:1, а вот "Валенсии" внезапно проиграли, причём - дома.

Этим вечером на славном стадионе "Стэмфорд Бридж" будет решаться судьба лидерства в группе H.

Начало игры - в 23:00 мск.

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