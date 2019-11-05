Сегодня стартует четвертый тур группового турнира Лиги чемпионов, а значит, нас ждёт немало ярких матчей в исполнении лучших футбольных клубов Европы.

В числе многообещающих вывесок - лондонская встреча "Челси" и "Аякса".

Команды уже встречались в прошлом туре, и нидерландский клуб на своём поле уступил с минимальным счётом.

Причём это поражение - пока единственное для полуфиналистов прошлого сезона, до этого отметившихся двумя разгромными победами: над "Лиллем" дома и над "Валенсией" - на выезде.

У "Челси" тоже шесть очков: французскую команду подопечные Фрэнка Лэмпарда одолели тоже - правда, с более скромным счётом - 2:1, а вот "Валенсии" внезапно проиграли, причём - дома.

Этим вечером на славном стадионе "Стэмфорд Бридж" будет решаться судьба лидерства в группе H.

Начало игры - в 23:00 мск.