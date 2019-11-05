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Фото: Киану Ривз вышел в свет с дамой своего сердца

Новости
    05.11.2019, 11:26
Текст:   Олег Усков

55-летний канадский актер, режиссер, продюсер и музыкант Киану Ривз, после череды личных драм прослывший одиночкой, разбудоражил общественность, официально выйдя в свет со своей новой, как заявлено, подругой.

Которой оказалась 46-летняя художница Александра Грант.

Как передает Promiflash, Грант и Ривз появилась вместе на благотворительном мероприятии LACMA Art + Film в Музее искусств Лос-Анджелеса в минувшие выходные.

При этом отмечено, что вели они себя друг с другом довольно интимно, держались за руки перед фотообъективами, улыбались и выглядели счастливыми.

Уточнено, что Ривз и Грант знакомы уже десять лет, вместе работали над рядом проектов, выпустив две книги, но вот роман пары длится не больше года, похоже - с января папарацци неоднократно настигали артистов вместе. В частности, на выходе из ресторана. Что оба никак не комментируют.

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