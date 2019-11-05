Фото: Киану Ривз вышел в свет с дамой своего сердца

55-летний канадский актер, режиссер, продюсер и музыкант Киану Ривз, после череды личных драм прослывший одиночкой, разбудоражил общественность, официально выйдя в свет со своей новой, как заявлено, подругой.

ages aside, I'm in love with the Keanu and Alexandra Grant story because they've been friends for ages, have collaborated on photography, poetry, etc. over the years, and always talked v fondly about their respective careers.



we stan a great love grown from friendship!!! pic.twitter.com/gghfSTxEb1 — Jenna Amatulli (@ohheyjenna) 5 ноября 2019 г.

Которой оказалась 46-летняя художница Александра Грант.

Alexandra Grant and Keanu Reeves

❤´･ᴗ･`❤ pic.twitter.com/H3XmzdoPoA — Keanu Reeves หนูรักเค้า ❤ (@keanureevesmore) 3 ноября 2019 г.

Как передает Promiflash, Грант и Ривз появилась вместе на благотворительном мероприятии LACMA Art + Film в Музее искусств Лос-Анджелеса в минувшие выходные.

При этом отмечено, что вели они себя друг с другом довольно интимно, держались за руки перед фотообъективами, улыбались и выглядели счастливыми.

Of course Keanu Reeves and his girlfriend Alexandra Grant look like a dope cyberpunk couple. It just makes sense. pic.twitter.com/qq1uFwPOEl — Jonah #SaveDaredevil (@jonahdrake47) 5 ноября 2019 г.

Уточнено, что Ривз и Грант знакомы уже десять лет, вместе работали над рядом проектов, выпустив две книги, но вот роман пары длится не больше года, похоже - с января папарацци неоднократно настигали артистов вместе. В частности, на выходе из ресторана. Что оба никак не комментируют.