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05.11.2019,  
12:00
Текст:  Светлана Цыганкова

Госиспытания БМП-2М с новым боевым модулем завершатся до 1 декабря

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Модернизированная боевая машина пехоты БМП-2М завершит государственные испытания до 1 декабря нынешнего года. Машина оснащена боевым модулем "Бережок".

Фото: KIZILSUNGUR/Wikimedia.org
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Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. В настоящее время БМП-2М проходит госиспытания. В результате глубокой модернизации машина получила новый боевой модуль с системой управления огнем, новый прицел командира и наводчика, автоматический гранатомет и противотанковый комплекс. На вооружении БМП-2М теперь будут находиться две пусковые установки управляемых противотанковых ракет "Корнет".

БМП-2М - гусеничная боевая машина пехоты. Она предназначена для транспортировки военнослужащих, повышения их мобильности и защищенности. "Бережок" - обитаемый двухместный модуль, который повышает боевые возможности боевой машины пехоты, предположительно, в четыре раза. В боевом модуле установлен комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях. Он объединяет визирный оптический, тепловизионный и лазерный дальномерный каналы, а также канал наведения управляемой ракеты.

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