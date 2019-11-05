Закон Хабаровского края от 23 октября 2019 года № 1 "О величине прожиточного минимума пенсионера в Хабаровском крае на 2020 год в целях установления региональной социальной доплаты к пенсии"

Статья 1

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Хабаровском крае в целях установления региональной социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", на 2020 год в размере 11 799 рублей.

Статья 2

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края И.В.Зикунова

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