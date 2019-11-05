Законопроект Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1. Основные характеристики бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - автономный округ) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета автономного округа в сумме 212 985 615,7 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) общий объем расходов бюджета автономного округа в сумме 248 846 112,5 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета автономного округа в сумме 35 860 496,8 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 1 января 2021 года в сумме 29 200 000,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по государственным гарантиям автономного округа в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) предельный объем государственного внутреннего долга автономного округа в сумме 101 492 689,9 тыс. рублей;

6) объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга автономного округа в сумме 2 437 830,8 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета автономного округа на 2021 год в сумме 219 204 570,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 224 151 821,2 тыс. рублей согласно приложению 2 к настоящему Закону;

2) общий объем расходов бюджета автономного округа на 2021 год в сумме 248 571 882,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 253 703 601,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы на 2021 год в сумме 6 246 545,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 12 736 977,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета автономного округа на 2021 год в сумме 29 367 311,7 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 29 551 780,6 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга автономного округа на 1 января 2022 года в сумме 58 300 000,0 тыс. рублей и на 1 января 2023 года в сумме 87 400 000,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по государственным гарантиям автономного округа на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) предельный объем государственного внутреннего долга автономного округа на 2021 год в сумме 104 605 208,7 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 107 472 175,2 тыс. рублей;

6) объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга автономного округа на 2021 год в сумме 2 876 554,1 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3 937 362,0 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подпунктом 2 пункта 1 статьи 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и бюджетами муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 4 и 5 к настоящему Закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета автономного округа и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета автономного округа

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры согласно приложению 7 к настоящему Закону.

3. Исполнительные органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, являющиеся главными администраторами доходов бюджета автономного округа, по согласованию с Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Департамент финансов автономного округа) вправе наделить подведомственные им казенные учреждения отдельными полномочиями главных администраторов доходов бюджета автономного округа путем издания правовых актов.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета автономного округа

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам автономного округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

1) на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам автономного округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

1) на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

1) на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том числе в ее составе перечень главных распорядителей средств бюджета автономного округа:

1) на 2020 год согласно приложению 14 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:

1) на 2020 год в сумме 15 885 556,8 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 15 872 259,8 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 15 897 309,2 тыс. рублей.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

1) на 2020 год в сумме 12 377 379,1 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 12 075 503,7 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 10 843 333,0 тыс. рублей.

Установить, что зачислению в дорожный фонд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры подлежат иные доходы бюджета автономного округа в 2020 году в сумме 946 642,5 тыс. рублей в соответствии с пунктом 12 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 октября 2011 года № 104-оз "О дорожном фонде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2020 год в сумме 9 231 730,0 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 9 225 647,5 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 8 031 492,6 тыс. рублей.

8. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Правительство автономного округа).

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных органов и государственных учреждений автономного округа

1. Правительство автономного округа и государственные органы автономного округа не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2020 году численности работников государственных органов автономного округа (за исключением случаев принятия решений по перераспределению полномочий или наделению ими) и государственных учреждений автономного округа (за исключением случаев принятия решений по перераспределению полномочий или наделению ими, по вводу (приобретению) новых объектов капитального строительства).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа не принимать решения, приводящие к увеличению численности работников органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа и муниципальных учреждений, за исключением случаев, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

1) на 2020 год в сумме 97 598 063,1 тыс. рублей согласно приложению 18 к настоящему Закону;

2) на 2021 год в сумме 95 047 674,8 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 93 182 860,8 тыс. рублей согласно приложению 19 к настоящему Закону.

Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

1) на 2020 год согласно приложению 20 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

2. Утвердить общий объем дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

1) на 2020 год в сумме 9 590 266,9 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 11 753 870,7 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 12 531 483,9 тыс. рублей.

Утвердить распределение дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

1) на 2020 год согласно приложению 22 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

3. Утвердить общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) бюджетам муниципальных районов, городских округов автономного округа:

1) на 2020 год в сумме 14 881 963,9 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 15 504 892,6 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 16 121 246,6 тыс. рублей.

Установить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) автономного округа, используемого при определении объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) автономного округа:

1) на 2020 год - 1,285;

2) на 2021 год - 1,263;

3) на 2022 год - 1,268.

Утвердить распределение части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

1) на 2020 год в сумме 7 205 863,1 тыс. рублей согласно таблице 1 приложения 22 к настоящему Закону;

2) на 2021 год в сумме 9 295 068,7 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 9 653 789,8 тыс. рублей согласно приложению 23 к настоящему Закону.

Часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предоставляется муниципальным районам (городским округам) автономного округа в виде дополнительных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от налога на доходы физических лиц для полной (частичной) замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности согласно приложениям 24 и 25 к настоящему Закону:

1) на 2020 год в сумме 7 676 100,8 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 6 209 823,9 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 6 467 456,8 тыс. рублей.

4. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам городских, сельских поселений автономного округа:

на 2020 год в сумме 740 992,7 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 774 398,8 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 808 974,0 тыс. рублей.

Установить значение критерия выравнивания финансовых возможностей городских, сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения, используемого при определении объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:

на 2020 год - 1,938;

на 2021 год - 1,990;

на 2022 год - 2,081.

5. Утвердить общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа:

1) на 2020 год в сумме 62 324 497,0 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 59 910 594,2 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 59 797 387,1 тыс. рублей.

Утвердить распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной власти автономного округа, а также отдельных государственных полномочий в соответствии с законодательством о передаче отдельных государственных полномочий федеральных органов государственной власти на 2020 год согласно приложению 26 и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 27 к настоящему Закону.

6. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками, определяемыми местными администрациями в установленном порядке, по выплате денежных средств гражданам при обеспечении мер социальной поддержки и в связи с осуществлением переданных им полномочий Российской Федерации и автономного округа может осуществляться за счет соответствующих субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа в порядке, установленном Правительством автономного округа.

7. Утвердить общий объем субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа:

1) на 2020 год в сумме 24 407 000,7 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 22 121 534,3 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 20 676 220,8 тыс. рублей.

Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предоставляемых из бюджета автономного округа в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2020 год согласно приложению 28 и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 29 к настоящему Закону.

Утвердить распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2020 год согласно приложению 30 и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 31 к настоящему Закону.

Установить, что распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа, распределяемых между муниципальными районами и городскими округами автономного округа на конкурсной основе, а также субсидий за счет резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, утверждается правовыми актами Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

8. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа:

1) на 2020 год в сумме 1 276 298,5 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 1 261 675,6 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 177 769,0 тыс. рублей.

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2020 год согласно приложению 32 и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 33 к настоящему Закону.

Установить, что распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложениями 32, 33 к настоящему Закону) утверждается нормативными правовыми актами Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

9. Установить, что не использованные на 1 января 2020 года остатки межбюджетных трансфертов, полученных бюджетами муниципальных районов и городских округов автономного округа из бюджета автономного округа в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет автономного округа в 2020 году:

в течение первых 5 рабочих дней - средства федерального бюджета;

в течение первых 15 рабочих дней - средства бюджета автономного округа.

Статья 7. Субсидия федеральному бюджету

Утвердить объем субсидии федеральному бюджету, предоставляемой в целях софинансирования исполнения расходных обязательств Российской Федерации по материально-техническому обеспечению деятельности полиции, в области безопасности граждан:

1) на 2020 год в сумме 60 000,0 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 60 000,0 тыс. рублей.

Статья 8. Субвенция федеральному бюджету

Утвердить объем субвенции федеральному бюджету, предоставление которой осуществляется в соответствии с Соглашением между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством автономного округа о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность:

1) на 2020 год в сумме 5 295,9 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 5 295,9 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 6 032,1 тыс. рублей.

Статья 9. Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации

Утвердить межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на возмещение расходов по выплате пенсий, назначенных досрочно безработным гражданам (признанным безработными в установленном законодательством Российской Федерации порядке), и выплате социальных пособий на погребение и оказание услуг по погребению умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию, согласно гарантированному перечню:

1) на 2020 год в сумме 30 000,0 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 30 000,0 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 30 000,0 тыс. рублей.

Статья 10. Межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

1. Установить размер платежа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования, передаваемого в виде межбюджетного трансферта бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

1) на 2020 год в сумме 8 422 964,9 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 8 422 964,9 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 8 422 964,9 тыс. рублей.

2. Установить, что не использованные на 1 января 2020 года остатки средств бюджета автономного округа, полученные территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подлежат возврату в бюджет автономного округа в 2020 году в течение первых 15 рабочих дней.

Статья 11. Предоставление бюджетных кредитов

1. Установить, что в 2020 году бюджетные кредиты муниципальным районам и городским округам автономного округа предоставляются из бюджета автономного округа в пределах общего объема ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета автономного округа на эти цели, в сумме до 3 300 000,0 тыс. рублей, в том числе на срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме 2 300 000,0 тыс. рублей.

2. Установить, что бюджетные кредиты муниципальным районам и городским округам автономного округа предоставляются из бюджета автономного округа для следующих целей:

1) досрочный завоз продукции (товаров) в связи с ограниченными сроками доставки в районы автономного округа;

2) частичное покрытие дефицитов бюджетов;

3) покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов автономного округа;

4) покрытие расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций;

5) иные цели, установленные Правительством автономного округа.

3. Бюджетные кредиты предоставляются на условиях целевого использования, возмездности (по процентным кредитам), срочности, возвратности.

Муниципальные районы и городские округа автономного округа не предоставляют обеспечение исполнения обязательств по возврату бюджетных кредитов.

Бюджетные кредиты муниципальным районам и городским округам автономного округа для досрочного завоза продукции (товаров) в связи с ограниченными сроками доставки в районы автономного округа предоставляются на условиях оплаты процентов за пользование кредитом в размере 0,1 процента годовых.

Бюджетные кредиты муниципальным районам и городским округам автономного округа для частичного покрытия дефицитов бюджетов и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов автономного округа, иных целей, установленных Правительством автономного округа, предоставляются на условиях оплаты процентов за пользование кредитом в размере одной второй ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

Бюджетные кредиты муниципальным районам и городским округам автономного округа на покрытие расходов бюджетов муниципальных районов и городских округов автономного округа, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, предоставляются по ставке 0 процентов.

Срок возврата муниципальными районами и городскими округами автономного округа бюджетных кредитов не может превышать один год с момента их выдачи, за исключением бюджетных кредитов, предоставленных на иные цели, установленные Правительством автономного округа.

Бюджетные кредиты могут быть предоставлены муниципальным районам и городским округам автономного округа, не имеющим просроченной задолженности по ранее предоставленным на возвратной основе бюджетным средствам.

4. Бюджетные кредиты муниципальным районам и городским округам автономного округа предоставляются в порядке, установленном Правительством автономного округа.

Статья 12. Государственные внутренние заимствования автономного округа

Утвердить программу государственных внутренних заимствований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 34 к настоящему Закону.

Статья 13. Отдельные операции по источникам финансирования дефицита бюджета автономного округа

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2020 год согласно приложению 16 и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

2. Предусмотреть в составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета автономного округа средства резервного фонда автономного округа:

1) на 2020 год в сумме 5 000 000,0 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 5 000 000,0 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 5 000 000,0 тыс. рублей.

Статья 14. Особенности исполнения бюджета автономного округа

1. Департамент финансов автономного округа в соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета, а также принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов вправе вносить изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета автономного округа и в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета на основании нормативного правового акта Департамента финансов автономного округа без внесения изменений в настоящий Закон.

2. Департамент финансов автономного округа в соответствии с пунктом 2 статьи 23 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, а также принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов вправе вносить изменения в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета автономного округа и в состав закрепленных за ними кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета на основании нормативного правового акта Департамента финансов автономного округа без внесения изменений в настоящий Закон.

3. Департамент финансов автономного округа в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2.1 статьи 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" вправе вносить в 2020 году изменения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета автономного округа без внесения изменений в настоящий Закон по следующим дополнительным основаниям:

1) перераспределение субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, по видам (в рамках одной формы межбюджетных трансфертов), муниципальным районам и городским округам автономного округа;

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета автономного округа на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям автономного округа субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, между разделами, подразделами, целевыми статьями, подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;

3) увеличение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за счет средств, образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ), в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета автономного округа в текущем финансовом году на указанные цели;

4) перераспределение бюджетных ассигнований между подпрограммами (мероприятиями) государственных программ автономного округа, а также между их соисполнителями, за исключением случаев увеличения бюджетных ассигнований на функционирование исполнительных органов государственной власти автономного округа, не связанных с их созданием, ликвидацией и реорганизацией (передачей полномочий);

5) перераспределение бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения между видами обязательств в пределах общего объема бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения;

6) увеличение за счет средств федерального бюджета объема дотаций, субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на основании правового акта Российской Федерации, доведения предельного объема оплаты денежных обязательств за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, поступления иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных законом о бюджете;

7) перераспределение бюджетных ассигнований по соответствующим кодам классификации расходов бюджета в целях обеспечения условий предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

8) изменение бюджетной классификации расходов бюджета автономного округа без изменения целевого направления средств;

9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года остатков средств дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для последующего использования на те же цели;

10) перераспределение бюджетных ассигнований между региональными проектами, обеспечивающими достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов;

11) увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, за счет перераспределения бюджетных ассигнований, не отнесенных настоящим Законом на указанные цели.

4. В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить, что основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета автономного округа в 2020 году является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 4 настоящего Закона бюджетных ассигнований, предусмотренных:

1) на финансирование непредвиденных расходов, в том числе расходов на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном Правительством автономного округа, в сумме 608 000,0 тыс. рублей;

2) на предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов автономного округа в порядке, установленном Правительством автономного округа, в сумме 1 499 932,8 тыс. рублей;

3) на предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа на поощрение достижения высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах автономного округа в порядке, установленном Правительством автономного округа, в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

4) на предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах автономного округа в порядке, установленном Правительством автономного округа, в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

5) на предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа в целях поощрения муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за развитие практик инициативного бюджетирования в порядке, установленном Правительством автономного округа, в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

6) на предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного округа в порядке, установленном Правительством автономного округа, в сумме 200 000,0 тыс. рублей;

7) на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа на возмещение (компенсацию) части расходов по доставке в муниципальные образования автономного округа продукции (товаров), необходимой для обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, отнесенных к территориям с ограниченными сроками завоза грузов, в порядке, установленном Правительством автономного округа, в сумме 65 000,0 тыс. рублей.

5. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и на приобретение социальных объектов недвижимого имущества в государственную собственность автономного округа отражаются в составе сводной бюджетной росписи бюджета автономного округа суммарно по соответствующему виду расходов.

6. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, на приобретение социальных объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета автономного округа осуществляются в соответствии с Адресной инвестиционной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядок формирования и реализации которой устанавливается Правительством автономного округа.

7. Открытие и ведение лицевых счетов для автономных и бюджетных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности автономного округа, осуществляются в Департаменте финансов автономного округа в установленном им порядке.

8. Юридическим лицам, в том числе некоммерческим организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям открываются лицевые счета в Департаменте финансов автономного округа для перечисления предоставляемых им субсидий из бюджета автономного округа.

Положение абзаца первого настоящего пункта не распространяется на субсидии, предоставляемые из бюджета автономного округа юридическим лицам, в том числе некоммерческим организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям:

в порядке возмещения недополученных доходов и (или) возмещения фактически понесенных затрат, в том числе в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

в случаях, установленных Правительством автономного округа.

Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова

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