Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 октября 2019 года № 398-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за III квартал 2019 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 апреля 2013 года № 24-оз "О потребительской корзине и порядке установления величины прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", учитывая решение Общественного совета при Департаменте труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол заседания от 18 октября 2019 года № 20), Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за III квартал 2019 года:

в среднем на душу населения - 15376 рублей;

для трудоспособного населения - 16647 рублей;

для пенсионеров - 12625 рублей;

для детей - 15225 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова

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