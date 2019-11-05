Из-за протестов жители Ирака остались без интернета

Власти Ирака приняли решение ограничить доступ к интернету в Багдаде и большинстве районов страны из-за усилившихся беспорядков. Полностью отрезаны от всемирной паутины оказались десятки миллионов человек, сообщает международная организация NetBlocks.

Антиправительственные выступления начались в Ираке первого октября. Поводом стали плохие условия жизни, безработица и коррупция. Протестующие требуют отставки правительства. В Багдаде начинавшиеся мирно демонстрации переросли в беспорядки.

Силовики применили водометы для разгона манифестантов, пытавшихся проникнуть в "зеленую зону" иракской столицы, где расположены иностранные посольства и правительственные учреждения. Премьер-министр страны Адель Абд аль-Махди приказал развернуть на улицах Багдада подразделения спецназа.