Постановление правительства Калужской области от 23 октября 2019 года № 661 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Калужской области за III квартал 2019 года"

В соответствии с Законом Калужской области "О прожиточном минимуме в Калужской области" Правительство Калужской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Калужской области за III квартал 2019 года в следующих размерах:
на душу населения - 11117 рублей;
для трудоспособного населения - 11980 рублей;
для пенсионеров - 9216 рублей;
для детей в возрасте до 15 лет включительно - 10890 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д. Артамонов
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