Постановление Правительства Камчатского края от 25 октября 2019 года № 452-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Камчатском крае за III квартал 2019 года"

В соответствии с Законами Камчатского края от 05.03.2008 № 14 "О прожиточном минимуме в Камчатском крае", от 27.03.2013 № 225 "О потребительской корзине в Камчатском крае" правительство постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Камчатском крае за III квартал 2019 года на душу населения - 20 652 рубля, для трудоспособного населения - 21 679 рублей, пенсионеров - 16 405 рублей, детей - 22 101 рубль.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октбяря 2019 года.

Губернатор Камчатского Края В.И.Илюхин

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