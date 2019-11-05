Китай запустит "движущую силу" для построения мировой экономики открытого типа

Исходя из исторических тенденций развития, Си Цзиньпин выдвинул три инициативы, направленные на содействие экономической глобализации, а также представил пять важных мер по содействию открытости внешнему миру на более высоком уровне. Предложения председателя КНР представляет собой "движущую силу" для совместного построения мировой экономики открытого типа и содействия созданию сообщества единой судьбы человечества. Они в полной мере демонстрируют ответственность Китая, как великой державы.

В прошлом году на 1-й Китайской международной импортной ЭКСПО в Шанхае, Си Цзиньпин выдвинул меры по расширению открытости в пяти областях и три требования по продвижению дальнейшей открытости Шанхая. Год спустя, глава КНР отметил, что практически все эти меры были воплощены в жизнь. В частности, была открыта новая припортовая территория Шанхайской экспериментальной зоны свободной торговли и шесть новых экспериментальных зон свободной торговли в разных провинциях.

"Кроме того, официально начала работу площадка для научно-технических инновационных предприятий на Шанхайской фондовой бирже", - сказал Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что в настоящее время официально реализуется интеграционное региональное развитие дельты реки Янцзы в качестве государственной стратегии, а также в полной мере реализуется система управления, соединяющая национальный режим на прединвестиционной стадии с "негативным" списком отраслей, куда запрещено вкладывать средства иностранным инвесторам.

Практика доказывает, что Китай, как ответственная страна, всегда выполняет свои обещания, никогда не нарушая своих слов. Пекин искренне готов поделиться с другими странами и регионами своим опытом развития.

В последние годы под влиянием протекционизма и унилатерализма мировая экономика сталкивается с рисками спада. Исходя из этого, председатель Си Цзиньпин выдвинул ряд новых идей и суждений. По его словам, "никто не сможет замедлить скорость течения больших рек, несмотря на формирование встречных течений, отливов и опасных перекатов".

В своем выступлении на церемонии открытия 2-й Международной импортной ЭКСПО, председатель КНР Си Цзиньпин пообещал, что Китай примет пять мер по содействию открытости внешнему миру на более высоком уровне. По его словам, страна будет продолжать расширять открытость рынка, продолжать совершенствовать архитектонику открытости, оптимизировать бизнес-среду, углублять многостороннее и двустороннее сотрудничество, продвигать совместную реализацию инициативы "Один пояс и один путь".

"Китайский рынок очень велик - мы приветствуем всех желающих выйти на китайский рынок". Этими словами Си Цзиньпин пригласил в Китай гостей со всего мира на церемонии открытия ЭКСПО в Шанхае. "Находясь на новой исторической отправной точке, двери открытости Китая внешнему миру могут распахнуться еще шире", - это заявление великой державы, которая умеет правильно оценить ситуацию и держать правильный курс в будущее.

Более открытый Китай, несомненно, предоставит всем странам и регионам мира еще больше рыночных и инвестиционных возможностей, а также больше возможностей для роста.