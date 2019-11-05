Компания Facebook обновила логотип

Американская компания Facebook приняла решение сменить дизайн своего логотипа, чтобы пользователи не путали ее с одноименной социальной сетью. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном информационном ресурсе Facebook.

- Сегодня мы обновляем наш фирменный знак, чтобы прояснить, какие продукты поступают от Facebook. Мы вводим новый логотип компании и еще больше отличаем компанию Facebook от приложения Facebook, которое сохранит свой собственный бренд, - говорится в сообщении. В новом дизайне используются заглавные буквы, чтобы создать визуальное различие между компанией и приложением.

В компании пообещали, что начнут использовать новый бренд в ближайшие недели в своих продуктах и ​​маркетинговых материалах, включая новый веб-сайт.