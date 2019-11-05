Постановление правительства Красноярского края от 15 октября 2019 года № 564-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Красноярского края за III квартал 2019 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2780 "О порядке установления величины прожиточного минимума в крае", Законом Красноярского края от 24.10.2013 № 5-1683 "О потребительской корзине в Красноярском крае", указом Губернатора Красноярского края от 06.11.2013 № 213-уг "О Методике исчисления величины прожиточного минимума в Красноярском крае" постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума за III квартал 2019 года:

в целом по Красноярскому краю в расчете на душу населения - 12689 рублей, для трудоспособного населения - 13447 рублей, для пенсионеров - 9942 рубля, для детей - 13169 рублей;

для первой группы территорий Красноярского края на душу населения - 17192 рубля, для трудоспособного населения - 17679 рублей, для пенсионеров - 13289 рублей, для детей - 17314 рублей;

для второй группы территорий Красноярского края на душу населения - 14199 рублей, для трудоспособного населения - 14997 рублей, для пенсионеров - 11332 рубля, для детей - 14625 рублей;

для третьей группы территорий Красноярского края на душу населения - 12064 рубля, для трудоспособного населения - 12790 рублей, для пенсионеров - 9675 рублей, для детей - 12454 рубля.

2. Установить коэффициенты дифференциации величины прожиточного минимума для отдельных городских округов и муниципальных районов, входящих в первую и вторую группы территорий Красноярского края, в следующих размерах:

Эвенкийский район - 1,12, Таймырский Долгано-Ненецкий район (за исключением сельского поселения Хатанга) - 1,09, сельское поселение Хатанга - 1,84, Енисейский район - 1,26, Богучанский район - 1,22, Мотыгинский район - 1,22, город Енисейск - 1,22, Кежемский район - 1,17.

3. Установить величину прожиточного минимума за III квартал 2019 года для отдельных городских округов и муниципальных районов, входящих в первую и вторую группы территорий Красноярского края, с учетом коэффициента дифференциации в следующих размерах:

для Эвенкийского района на душу населения - 19255 рублей, для трудоспособного населения - 19800 рублей, для пенсионеров - 14884 рубля, для детей - 19392 рубля;

для Таймырского Долгано-Ненецкого района (за исключением сельского поселения Хатанга) на душу населения - 18739 рублей, для трудоспособного населения - 19270 рублей, для пенсионеров - 14485 рублей, для детей - 18872 рубля;

для сельского поселения Хатанга на душу населения - 31633 рубля, для трудоспособного населения - 32529 рублей, для пенсионеров - 24452 рубля, для детей - 31858 рублей;

для Енисейского района на душу населения - 17891 рубль, для трудоспособного населения - 18896 рублей, для пенсионеров - 14278 рублей, для детей - 18428 рублей;

для Богучанского района на душу населения - 17323 рубля, для трудоспособного населения - 18296 рублей, для пенсионеров - 13825 рублей, для детей - 17843 рубля;

для Мотыгинского района на душу населения - 17323 рубля, для трудоспособного населения - 18296 рублей, для пенсионеров - 13825 рублей, для детей - 17843 рубля;

для города Енисейска на душу населения - 17323 рубля, для трудоспособного населения - 18296 рублей, для пенсионеров - 13825 рублей, для детей - 17843 рубля;

для Кежемского района на душу населения - 16613 рублей, для трудоспособного населения - 17546 рублей, для пенсионеров - 13258 рублей, для детей - 17111 рублей.

4. Установить величину прожиточного минимума за III квартал 2019 года для Туруханского района на душу населения - 25825 рублей, для трудоспособного населения - 26507 рублей, для пенсионеров - 19900 рублей, для детей - 26200 рублей.

5. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

6. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края Ю.А.Лапшин

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