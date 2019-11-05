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5 ноября 2019 г.

Постановление правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31 октября 2019 года № 642 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Кемеровской области за третий квартал 2019 года"

Дата подписания 31 октября 2019 г.
Опубликован 5 ноября 2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.97 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 03.04.2013 № 36-ОЗ "О потребительской корзине в Кемеровской области", для оценки уровня жизни населения Кемеровской области - Кузбасса, формирования социальной политики, разработки и реализации социальных программ Правительство Кемеровской области - Кузбасса постановляет:

1. Установить по представлению департамента труда и занятости населения Кемеровской области и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области величину прожиточного минимума в целом по Кемеровской области - Кузбассу за третий квартал 2019 года в расчете на душу населения - 10339 рублей, для трудоспособного населения - 10972 рубля, пенсионеров - 8337 рублей, детей - 10712 рублей.

2. Главному управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области опубликовать настоящее постановление в газете "Кузбасс".

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по экономическому развитию) Венгера К.Г.

И.о. Губернатора Кемеровской области - Кузбасса В.Н.Телегин

 

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