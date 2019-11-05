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05.11.2019 07:53
Рубрика: Спорт

Легкоатлетка Гаффур получила 8,5 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков

Текст: Максим Домчев
Участница Олимпиады 2016 года, голландская легкоатлетка Мадиэя Гаффур осуждена на 8,5 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков в Германию.

Гаффур в июне этого года была остановлена для обычной проверки недалеко от немецкого города Эльтена. В ее автомобили были обнаружены 50 кг таблеток экстази, 2 кг метамфетамина и почти 12 тысяч евро наличными, сообщает ВВС. Общая стоимость перевозимых наркотиков составила 2 миллиона евро.

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В понедельник состоялся суд, который присудил спортсменке 8,5 лет тюрьмы. Сама Гаффур заявила, что думала, что перевозила допинг, а не наркотики. При этом она отказалась назвать того, кто поручил ей доставить груз.

Голландка заявила, что переживает за безопасность своих родных и близких. Представители голландского легкоатлетического союза заявили, что шокированы таким приговором. Гаффур собирается обжаловать его.

Лучшим достижением Гаффур в легкой атлетике стала бронза на чемпионате Европы среди юниоров в 2011 году. Она принимала участие в ОИ-2016, но в составе эстафетной команды 4х400 не смогла пробиться в финал.

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