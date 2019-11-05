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5 ноября 2019 г.

Указ губернатора Магаданской области от 24 октября 2019 года № 208-у "О величине прожиточного минимума в Магаданской области за III квартал 2019 года"

Дата подписания 24 октября 2019 г.
Опубликован 5 ноября 2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Магаданской области от 03 марта 2000 г. № 112-ОЗ "О прожиточном минимуме в Магаданской области" постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума в Магаданской области за III квартал 2019 года в расчете на душу населения - 19 740 рублей, для трудоспособного населения - 20 837 рублей, пенсионеров - 15 636 рублей, детей - 20 920 рублей.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов

 

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