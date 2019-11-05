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5 ноября 2019 г.

Закон Магаданской области от 1 ноября 2019 года № 2409-ОЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Магаданской области в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2020 год"

Дата подписания 1 ноября 2019 г.
Опубликован 5 ноября 2019 г.

Принят Магаданской областной Думой 24 октября 2019 года

Статья 1

Установить на 2020 год величину прожиточного минимума пенсионера в Магаданской области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ "О государственной социальной помощи", в размере 15 943 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов

 

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