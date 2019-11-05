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05.11.2019 14:00
Рубрика: Легковые авто

Magna сделает электромобили мощнее и доступнее

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Magna International Фото: Magna International
Фото: Magna International

Канадско-австрийский производитель автокомпонентов Magna работает над электромотором в восемь раз более мощным и на 50% более дешевым, чем те, которые устанавливают на электромобили сегодня. Под этот проект Департамент энергии правительства США выделил грант.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Разработку ведут совместно с Иллинойсским технологическим институтом и Висконсинским университетом в Мэдисоне.

В рамках проекта будут получены инновационные материалы, технология охлаждения, технология обмотки и новые средства контроля и оптимизации работы. Задача - восьмикратное увеличение выходной мощности электромотора. Снижение стоимости будет достигнуто за счет отказа от дорогостоящих постоянных магнитов из редкоземельных металлов.

Электромотор рассчитан на установку на доступные массовые электромобили. Его пиковая мощность - 170 л.с. Агрегатироваться будет в комплексе с редуктором и инвертором. Электромотор будет готов к 2021 году.

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