Magna сделает электромобили мощнее и доступнее

Канадско-австрийский производитель автокомпонентов Magna работает над электромотором в восемь раз более мощным и на 50% более дешевым, чем те, которые устанавливают на электромобили сегодня. Под этот проект Департамент энергии правительства США выделил грант.

Разработку ведут совместно с Иллинойсским технологическим институтом и Висконсинским университетом в Мэдисоне.

В рамках проекта будут получены инновационные материалы, технология охлаждения, технология обмотки и новые средства контроля и оптимизации работы. Задача - восьмикратное увеличение выходной мощности электромотора. Снижение стоимости будет достигнуто за счет отказа от дорогостоящих постоянных магнитов из редкоземельных металлов.

Электромотор рассчитан на установку на доступные массовые электромобили. Его пиковая мощность - 170 л.с. Агрегатироваться будет в комплексе с редуктором и инвертором. Электромотор будет готов к 2021 году.