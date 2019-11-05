Медиакорпорация Китая проведет высококачественную онлайн-трансляцию с ЭКСПО в Шанхае

Торжества будут транслироваться в прямом эфире на разных информационных площадках, включая 10 телевизионных каналов, 13 радиовещательных на 44 языках. В этот раз на многочисленных новых медиа-платформах будет осуществлена широковещательная передача мультимедийной информации с использованием параметров трехмерной модели. Трансляцию торжества в Шанхае одновременно будет выполнять и Глобальная телевизионная сеть Китая (CGTN) - международная медиаорганизация, созданная Центральным телевидением Китая (CCTV) в 2016 году.

Для вещания специально созданы 5 радио- и телестудий. Зона медиавещания общей площадью 2180 квадратных метров предназначена для различных каналов и новых медиаплатформ. Аккредитацию получили 1350 китайских журналистов и 22 иностранных сотрудника. Для передачи события будет задействовано специальное телевизионное оборудование высокого разрешения 4K/8K и мобильные станции спутниковой связи. За бесперебойной работой сигнала будут следить более 400 технических специалистов.