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05.11.2019 14:47
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Медиакорпорация Китая проведет высококачественную онлайн-трансляцию с ЭКСПО в Шанхае

Медиакорпорация Китая планирует оперативно передавать информацию о Второй китайской международной импортной выставке, которая открывается в Шанхае 5 ноября этого года. Для трансляции качественного сигнала будут использоваться новейшие технологии, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Торжества будут транслироваться в прямом эфире на разных информационных площадках, включая 10 телевизионных каналов, 13 радиовещательных на 44 языках. В этот раз на многочисленных новых медиа-платформах будет осуществлена широковещательная передача мультимедийной информации с использованием параметров трехмерной модели. Трансляцию торжества в Шанхае одновременно будет выполнять и Глобальная телевизионная сеть Китая (CGTN) - международная медиаорганизация, созданная Центральным телевидением Китая (CCTV) в 2016 году.

Для вещания специально созданы 5 радио- и телестудий. Зона медиавещания общей площадью 2180 квадратных метров предназначена для различных каналов и новых медиаплатформ. Аккредитацию получили 1350 китайских журналистов и 22 иностранных сотрудника. Для передачи события будет задействовано специальное телевизионное оборудование высокого разрешения 4K/8K и мобильные станции спутниковой связи. За бесперебойной работой сигнала будут следить более 400 технических специалистов.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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