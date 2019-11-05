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05.11.2019,  
11:31
Текст:  Антон Валагин

"Метис" снес башню разрекламированной южнокорейской САУ

В Сети появилось фото самоходного орудия Т-155 Firtina турецкой армии, уничтоженного при помощи противотанкового комплекса "Метис". После попадания ракеты и детонации боекомплекта массивную башню САУ сорвало и отбросило в сторону на несколько метров.

Фото: Royal Navy / wikimedia.org
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Самоходка была потеряна в ходе ожесточенных боев между курдскими формированиями и регулярной турецкой армией на севере Сирии. Судьба экипажа неизвестна.

155-миллиметровая самоходная гаубица Firtina - самая современная и массовая САУ в вооруженных силах Турции. Созданная в конце прошлого века военным подразделением корпорации Samsung под названием K9 Thunder, она была адаптирована под запросы турецкой армии - в частности, заменили часть оборудования и выдали лицензию на производство. Анкара располагает тремя сотнями таких машин. Также контракты на поставку и организацию выпуска самоходок заключили Индия, Норвегия, Финляндия и Эстония. По мнению зарубежных военных экспертов, корейская 155-мм самоходная гаубица К-9 Thunder считается одной из самых удачных в своем классе.

"Метис" - переносной противотанковый комплекс второго поколения, разработанный в тульском КБ Приборостроения. ПТРК предназначен для поражения визуально наблюдаемых целей: неподвижной и движущейся со скоростью до 60 км/ч бронетехники и огневых точек. Тандемный кумулятивный заряд нейтрализует динамическую защиту танков, ракеты с термобарической боевой частью предназначены для "выкуривания" противника из укреплений.

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