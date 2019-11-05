Распоряжение правительства Новгородской области от 21 октября 2019 года № 310-рг "О прожиточном минимуме за III квартал 2019 года"

В соответствии со статьей 2 областного закона от 27.01.2012 № 13-ОЗ "О прожиточном минимуме в Новгородской области":
1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Новгородской области за III квартал 2018 года:
|Наименование
|Прожиточный минимум (рублей)
|В расчете на душу населения
|11 071
|Трудоспособное население
|12 037
|Пенсионеры
|9 197
|Дети
|10 906
2. Опубликовать распоряжение в газете "Новгородские ведомости"
Губернатор Новгородской области А.С.Никитин
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией