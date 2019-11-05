У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
05.11.2019,  
05:15

ORSIS заявила о желании Еревана решить оружейный вопрос неофициально

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Компания ORSIS получала от минобороны Армении неофициальные приглашения для урегулирования вопросов по несостоявшемуся контракту на поставку оружия. Об этом рассказал представитель организации.

Россия начнет сооружение второго блока АЭС "Бушер" в Иране 10 ноября

"Были попытки неофициального обращения в компанию от неких приближенных к минобороны людей. Считаем, что в данном случае это некорректно и недопустимо, диалог должен быть официальный", - цитирует заявление компании ТАСС.

Напомним, из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS, РФ направила Армении ноту протеста.

Официальный представитель бренда ORSIS (входит в "Промтехнологии") ранее сообщил, что тендер на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов был сорван по вине армянского военного ведомства. По информации МИД РФ, участие российской оружейной компании было отклонено без каких-либо веских оснований.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.