ORSIS заявила о желании Еревана решить оружейный вопрос неофициально

Компания ORSIS получала от минобороны Армении неофициальные приглашения для урегулирования вопросов по несостоявшемуся контракту на поставку оружия. Об этом рассказал представитель организации.

"Были попытки неофициального обращения в компанию от неких приближенных к минобороны людей. Считаем, что в данном случае это некорректно и недопустимо, диалог должен быть официальный", - цитирует заявление компании ТАСС.

Напомним, из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS, РФ направила Армении ноту протеста.

Официальный представитель бренда ORSIS (входит в "Промтехнологии") ранее сообщил, что тендер на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов был сорван по вине армянского военного ведомства. По информации МИД РФ, участие российской оружейной компании было отклонено без каких-либо веских оснований.