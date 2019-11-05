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05.11.2019 12:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Экраны для изучения темной материи изготовят в Москве

Текст: Ирина Огилько

Специальные экраны для глубоководного нейтринного телескопа сделают на одном из столичных заводов. При помощи этих экранов ученые попытаются раскрыть тайну возникновения Вселенной.

Фото: iStock
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- Фундаментальные исследования, которые проводит Объединенный институт ядерных исследований на Байкале - это наука, которая пытается ответить на вопрос о происхождении Вселенной. Я горжусь тем, что нужное оборудование нашлось именно на московском производственном комплексе, - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. По словам Прохорова, этот комплекс создан в 1912 году и занимается производством газотурбинных двигателей. Однако для телескопа на этом производстве будут изготовлены уникальные экраны. Помогут их изготовить и наделить нужными свойствами гигантские печи, позволяющих в вакуумных условиях плавить стекло при высокой температуре.

- Всего будет сделано 2,1 тыс. экранов с идеальной прозрачностью, - рассказывает куратор и научный сотрудник Объединенного института ядерных исследований Александр Дорошенко. По его словам, создание уникального российского нейтринного телескопа происходит в глубинах озера Байкал - самого чистого и глубокого пресного водоема в мире. Связано это с тем, что для изучения черной материи или нейтрино нужно не только высокоточное оборудование, но отсутствие помех и грандиозный чувствительный объем, не говоря уже об идеальной прозрачности.

Отметил, что телескоп будет размещен в воде Байкала и займет объем порядка кубического километра. Сейчас создано 25 процентов от необходимого объема, и Байкальская лаборатория рассчитывает на продолжение сотрудничества и после истечения срока договора, который пока заключен на два года с московским столичным предприятием.

Общество Космос Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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