В Москве простились с Вениамином Чиркиным

В Москве прошло прощание с Вениамином Чиркиным, выдающимся правоведом, специалистом в области конституционного и международного права, сравнительного правоведения, теории государства и права. Как сообщили в институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России, доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации Вениамин Чиркин скончался в возрасте 95 лет.

"Вениамин Евгеньевич - ветеран Великой Отечественной войны, награжденный орденом Отечественной войны 2-й степени и 12 медалями, - рассказывают в институте. - Вениамин Евгеньевич принимал участие в подготовке конституций ряда развивающихся стран, а также проекта Конституции Российской Федерации в качестве эксперта Конституционного совещания".

Его научные работы, в том числе более 50 книг по теории государства и права, сравнительному правоведению и сравнительному государствоведению, конституционному праву России и зарубежных государств, публичному праву, как рассказывают эксперты, пользуются популярностью в научном мире не только России, но и многих других постсоветских государств.

В 2015 году он был удостоен высшей юридической премии Российской Федерации. До последних дней Вениамин Чиркин трудился в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации и Институте государства и права Российской академии наук.