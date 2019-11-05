В Москве ребенок умер после визита к стоматологу

В одной из больниц Москвы после визита к стоматологу скончался ребенок.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК, мальчик попал в стационар после удаления зуба в одной из клиник на юго-западе мегаполиса. Стоматолог провел операцию еще в августе. Через несколько дней у пациента начались осложнения, и дантист снова его принял. Несмотря на оказанную помощь, ребенку стало значительно хуже, с сильным кровотечением его доставили в больницу. Врачи не смогли спасти мальчика.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих нормам безопасности". Назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются все обстоятельства трагедии.