В ЕАО при столкновении машин погибли четыре человека

В Еврейской автономной области двое взрослых и двое детей погибли во вторник при лобовом столкновении легковых автомобилей.

ДТП произошло на федеральной трассе "Амур" между селами Белгородское и Смидович. По данным полиции, водитель Toyota Ipsum не учел погодные условия и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Toyota Wish.

"Водитель и пассажиры последней погибли. Это две девочки 2002 и 2003 годов рождения, женщина и мужчина", - цитирует ТАСС пресс-службу Управления МВД России по ЕАО.

Предполагаемый виновник ДТП госпитализирован с подозрением на перелом. В его автомобиле находилась пассажирка, которая тоже получила травмы. Ее диагноз уточняется.