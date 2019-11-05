В Приморье в районе поиска пропавших рыбаков обнаружили лодку

В акватории у берегов Приморья, в 134 километрах юго-восточнее поселка Ольга, где идут поиски группы пропавших рыбаков, самолет Бе-200 ЧС обнаружил неопознанное плавсредство. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю, решается вопрос о том, чтобы направить на место спасателей.

В Приморье больше недели на земле, воде и с воздуха ищут четверых пропавших в заливе Владимир рыбаков, которые отправились в море и не вернулись. Спасателями и волонтерами осмотрено 1543 километров береговой черты и 29251,4 квадратных километра акватории.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ начало процессуальную проверку по факту исчезновения четырех рыбаков по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта".