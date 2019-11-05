Жители Сахалина и Курил смогут следить за качеством воздуха

Мобильные станции для мониторинга качества воздуха должны появиться во всех районах Сахалинской области. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, планируется закупить 34 таких станции, а информацию с приборов сделать общедоступной, размещая на сайтах муниципалитетов.

Три устройства для мониторинга уже работают в тестовом режиме на гидрометеостанциях Южно-Сахалинска и Корсакова. Они показали довольно высокую точность в выявлении содержания в воздухе вредных газов и загрязняющих частиц.

Когда будет создана сеть мобильных станций, ее соединят с системой "Безопасный город", а также с системой аналитики экологии региона.

Показатели приборов станут основой для составления карты загрязнения воздуха на островах, прогнозирования и предотвращения возможных угроз. В случае ухудшения обстановки областные и районные власти должны будут устранить причины загрязнения.