В Башкирии пьяный подросток перевернулся на автомобиле отчима

В Мишкинском районе 16-летний молодой человек стал виновником аварии, в которой пострадал сам и двое его пассажиров. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

Авария произошла ночью на 49-м километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка. Автомобиль Volkswagen Polo вылетел в кювет и опрокинулся. За рулем был 16-летний молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имевший водительских навыков. Он получил сотрясение головного мозга, а его пассажиры - 39-летняя женщина и 29-летний мужчина с различными травмами доставлены в больницу.

Известно, что подросток нигде не учится и постоянно не работает. Машина принадлежит его отчиму.