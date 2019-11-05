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05.11.2019 17:03
Проект: В регионах

У Омского аэропорта обустроена бесплатная автопарковка

В Омске реализован очередной социально значимый совместный проект муниципалитета и бизнес-сообщества. Его целевой аудиторией станут все горожане, приезжающие встречать и провожать друзей и близких в Омский аэропорт.
Фото: Владимир Казионов Фото: Владимир Казионов
Фото: Владимир Казионов

Инициатива благоустройства территории у аэровокзала и ремонта подъездных путей к привокзальной площади принадлежит мэру города Оксане Фадиной. Руководство Омского аэропорта в свою очередь приняло решение построить бесплатную парковку на 150 машино-мест, площадью 5 тысяч квадратных метров. Сегодня эта идея успешно реализована.

- Проект благоустройства весьма важен с точки зрения своего функционального назначения, он будет востребован у жителей, - считает Оксана Фадина. - Кроме того, его реализация стала наглядной демонстрацией практического диалога между муниципальной властью и социальными партнерами. И этот диалог обязательно получит продолжение. Сейчас мы активно работаем с предпринимателями, у которых есть интересные, социально ориентированные идеи. Для их реализации мы уже подготовили проекты типового соглашения и финансово-экономического обоснования. С этими документами можно инициировать обсуждение предпринимательских инициатив в Омском городском Совете, получать поддержку депутатского корпуса и приступать к воплощению планов в жизнь. Муниципалитет и впредь намерен тесно сотрудничать с омским бизнесом в рамках развития городской среды.

Новая автостоянка находится в шаговой доступности от терминала, что достаточно редко для крупных аэропортов. Для ее освещения установлены 30 энергосберегающих светильников, по периметру проложены асфальтированные пешеходные транзиты, разбиты газоны, установлены скамейки и урны. В целях обеспечения безопасности площадка оборудована системой видеонаблюдения.

Одновременно со строительством парковки началось благоустройство прилегающего к ней сквера, ремонт дорожного полотна и озеленение придорожных участков. Сегодня эта часть городской среды полностью обновлена. В зеленой зоне вдоль улицы 12 Декабря высажены 140 сосен, 40 елей, 10 рябин и 10 черемух. По улице Транссибирской со стороны аэропорта появилась аллея из 110 яблонь.

- Мы планируем также облагородить и сделать интересной для горожан площадку с пешеходными дорожками у новой парковки. Возможно, в перспективе здесь появятся новые арт-объекты, символизирующие омское производство. Сейчас ведем переговоры с предприятиями, заинтересованными в проекте, - пояснил генеральный директор Омского аэропорта Олег Селиверстов.

В результате реновации транспортной развязки, проведенной городским Управлением дорожного хозяйства и благоустройства в рамках муниципального здания, были разгружены подъезды к аэропорту, а само дорожное движение стало более безопасным.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой администрации города Омска

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