В Омске спецназ задержал хозяйку интернет-магазина по продаже наркотиков

В Сибири сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ России и Росфинмониторинга пресекли деятельность крупной сети наркосиндиката и закрыли их интернет-магазин.

По предварительным данным, жительница Омска вместе с сообщниками организовала крупный ресурс по распространению наркотиков на территории Новосибирска.

Ежедневно синдикат продавал более двух тысяч доз наркотического средства. Ежемесячный доход наркодилеров превышал 12 миллионов рублей.

- Каждый предполагаемый участник криминальной группировки выполнял свои обязанности - от руководства и администрирования до оборудования тайников-закладок, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Лидера организованной группы и трех ее сообщников задержали в Омске при поддержке отряда специального назначения "Гром". В ходе спецоперации в городе Оби Новосибирской области также были задержаны два курьера синдиката с пятью килограммами героина.

Все задержанные заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.